Baku, 18. November, AZERTAC

Gestern fand das interregionale Forum statt. Soweit ich informiert bin, ist es erfolgreich verlaufen. Dies ist ein wichtiges Element unserer bilateralen Zusammenarbeit.

AZERTAC zufolge sagte dies Präsident Ilham Aliyev bei einem Treffen im erweiterten Format mit dem zu einem Besuch in Aserbaidschan weilenden russischen Regierungschef Michail Mischustin.

“Wir arbeiten mit etwa 80 Subjekten der Russischen Föderation eng zusammen. Natürlich wurden im Rahmen dieser Veranstaltung in den Vorjahren und sicher auch gestern neue Aufgaben definiert. Daher ist die Agenda unserer Zusammenarbeit ziemlich breit. Wir arbeiten aktiv an 7 Straßenkarten“, so das Staatsoberhaupt.