Präsident von Aserbaidschan: Wir werden Stadt Füsuli und Dörfer jener Region wiederaufbauen

Baku, 17. Oktober, AZERTAC

Wir werden die Stadt Füsuli und die Dörfer dieses Bezirks wiederaufbauen. In diesem Rayon wurde im vergangenen Jahr sehr große Arbeit geleistet. Alle befreiten Gebieten werden wiederaufgebaut werden und die Bewohner jener Regionen werden in ihre Heimat zurückkehren.

Das sagte Präsident Ilham Aliyev bei seinem Treffen mit Vertretern der Öffentlichkeit der Region Füsuli, als er am Sonntag, dem 17. Oktober zu einem Besuch in jener von der armenischen Besatzung befreiten Region zu Besuch war, berichtete AZERTAC.

Was die großmastäblichen Wiederaufbuarbeiten, die im vergangenen Jahr 2020 in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten durchgeführt wurden, betrifft, sagte das Staatsoberhaupt folgendermaßen: ”Das ist ziemlich komplizierter Prozess. Dabei muss alles richtig geplant werden, und alle befreiten Gebiete müssen von Minen geräumt werden. Füsuli ist die am meisten verminte Region unter den befreiten Regionen. Hier wurden mehr als hunderttausend Minen gelegt. All diese Arbeiten sollten parallel getan werden”.