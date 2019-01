Präsident von Aserbaidschan bestätigt staatliches Programm für 2019-2023

Baku, 29. Januar, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev hat ein Dekret über die Bestätigung des staatlichen Programms für sozialökonomische Entwicklung der Regionen der Republik Aserbaidschan in den Jahren 2019-2023 unterzeichnet.

Die Unterzeichnung des Dekrets zielt darauf ab, die Arbeiten in Richtung der sozialökonomischen Entwicklung der Regionen und Dörfer des Landes fortzusetzen, die Infrastruktur und die Sozialdienste weiter zu verbessern, neue Arbeitsplätze zu schaffen, den Wohlstand der Bevölkerung in den Regionen zu steigern.

In den Jahren 2004-2018, in denen staatliche Programme umgesetzt wurden, stieg das Bruttoinlandsprodukt um das 3,3-Fache. Der Nichtölsektor sind um 2,8-Fache, die Industrie um das 2,6-Fache und die Landwirtschaft um das 1,7-Fache gestiegen. In diesem Zeitraum wurden im Land mehr als 2 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen, mehr als 100.000 Unternehmen wurden gegründet, die Arbeitslosigkeit fiel auf 5 Prozent und die Armutsquote sank auf 5,1 Prozent.