Präsident von Bulgarien besucht Ehrenallee

Baku, 13. Oktober, AZERTAC

Präsident der Republik Bulgarien Rumen Radev und seine Ehegattin Desislava Radeva haben am Freitag, dem 13. Oktober im Rahmen des Staatsbesuchs in Aserbaidschan die Ehrenallee in Baku besucht. Sie ehrten hier das Andenken von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev und legten an seinem Grabmal einen Blumenkranz nieder.

Der bulgarische Präsident Rumen Radev und seine Ehefrau Desislava Radeva gedachten hier auch der hervorragenden aserbaidschanischen Ophthalmologin, Akademikerin Zarifa Aliyeva und legten an ihrem Grabmal frische Blumen nieder, berichtet AZERTAC.