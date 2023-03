Präsident von Israel Ishak Herzog empfängt aserbaidschanischen Außenminister

Tel Aviv, 30. März, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 30. März wurde der Außenminister der Republik Aserbaidschan, Jeyhun Bayramov, von Präsident Ishak Herzog im Rahmen seines offiziellen Besuchs im Staat Israel zum Gespräch empfangen.

AZERTAC zufolge wurden bei dem Treffen aktuelle Themen der bilateralen und multilateralen Kooperationsagenda zwischen Aserbaidschan und Israel, einschließlich der regionalen und internationalen Situation, erörtert.

Minister Bayramov äußerte sich zufrieden über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern in verschiedenen Richtungen sowie in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Sicherheit, Kultur, Bildung, Hochtechnologien, Cybersicherheit und auf anderen Gebieten. Im Laufe des Gesprächs wurde darauf hingewiesen, dass enge Kontakte zwischen den Staatspräsidenten von Aserbaidschans und Israel in der Entwicklung der Beziehungen eine wichtige Rolle spielen.

Es wurde darauf hingewiesen, dass die Eröffnung der Handels- und Tourismusvertretungen der Republik Aserbaidschan im Staat Israel im Jahr 2021 und der Botschaft der Republik Aserbaidschan im Staat Israel im Jahr 2023 ein Zeichen für die Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern sei.

Es wurde betont, dass regelmäßige politische Konsultationen und hochrangige Besuche zwischen Aserbaidschan und Israel eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern spielen.

Minister Bayramov informierte den israelischen Staatschef ausführlich über die aktuelle Situation Lage in der Region in der Nachkriegszeit, die groß angelegten Wiederaufbauarbeiten, die von Aserbaidschan in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten durchgeführt werden.

Gleichzeitig wurden Informationen über militärpolitische Provokationen Armeniens, die Imitation von Verhandlungen durch Verzicht auf seine Verpflichtungen, die Fortsetzung der Minendrohung gegeben. Der aserbaidschanische Chefdiplomat machte darauf aufmerksam, dass die armenische Seite, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommt, seine Streitkräfte aus Aserbaidschan nicht abgezogen hat. Es wurde hervorgehoben, dass Armenien in den letzten Wochen seine aggressive Rhetorik und Aktivitäten fortgesetzt hat. Man erklärte, dass Aserbaidschan entschlossen sei, Frieden und Sicherheit in der Region sowie die Wiedereingliederung der armenischen Bewohner zu schaffen.

Präsident Ishak Herzog verwies darauf, dass Israel der Entwicklung der Beziehungen zu Aserbaidschan als seinem strategischen Partner große Bedeutung beimisst. Der positive Beitrag der in Aserbaidschan lebenden jüdischen Gemeinde zu den bilateralen Beziehungen wurde angesprochen. Die Seiten zeigten sich zuversichtlich, dass die Eröffnung der Botschaft Aserbaidschans in Israel eine wichtige Rolle bei der weiteren Entwicklung der Beziehungen spielen wird.

Bei dem Treffen wurden auch Meinungen zu regionalen Themen von gemeinsamem Interesse ausgetauscht.