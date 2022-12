Präsident von Kirgisistan Sadyr Japarov telefoniert mit Präsident Ilham Aliyev

Baku, 24. Dezember, AZERTAC

Der Präsident der Kirgisischen Republik, Sadyr Japarov, hat heute mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Ilham Aliyev telefoniert.

Das geht aus einer Mitteilung des Pressedienstes des Präsidenten hervor, wie AZERTAC berichtete.

Sadyr Japarov gratulierte Präsident Ilham Aliyev zu seinem Geburtstag und wünschte ihm gute Gesundheit und neue Erfolge bei seiner Tätigkeit für die Entwicklung Aserbaidschans.

Präsident Ilham Aliyev dankte seinem kirgisischen Amtskollegen für Aufmerksamkeit und Gratulation.

Im Laufe des Telefongesprächs äußerten sich die Präsidenten der beiden Länder zufrieden über die erfolgreiche Entwicklung freundschaftlicher und brüderlicher Beziehungen im Jahr 2022 und sprachen den Beitrag des offiziellen Besuchs des kirgisischen Präsidenten in Aserbaidschan und des Staatsbesuchs des aserbaidschanischen Präsidenten in Kirgisistan in diesem Jahr zum Ausbau der Beziehungen. Präsident Ilham Aliyev bedankte sich bei Sadyr Japarov für große Gastfreundschaft, die ihm bei seinem Staatsbesuch gewährt wurde.

Im Laufe des Gesprächs wurden Meinungen zu Perspektiven für eine Zusammenarbeit ausgetauscht.