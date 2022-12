Präsidenten von Aserbaidschan, Türkiye und Turkmenistan treffen sich in erweitertem Format VIDEO

Turkmenbaschy, 14. Dezember, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 14. Dezember hat in der Stadt Turkmenbaschy ein Treffen zwischen dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, dem Präsidenten der Republik Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, und Präsidenten von Turkmenistan, Serdar Berdimuhamedov, in einem erweiterten Format stattgefunden, wie AZERTAC mitteilte.