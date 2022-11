Präsidenten von Aserbaidschan und Albanien treffen sich im erweiterten Format VIDEO

Tirana, 15. November, AZERTAC

Am Dienstag, dem 15. November haben sich der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und der Präsident der Republik Albanien, Bajram Begaj, in Anwesenheit von Delegationsmitgliedern der beiden Ländern in einem erweiterten Format zum Lunch getroffen, teilte AZERTAC mit.