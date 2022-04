Präsidenten von Aserbaidschan und Kirgisistan treffen sich im erweiterten Format VIDEO

Baku, 20. April, AZERTAC

Nach einem Treffen unter vier Augen hat am Mittwoch, dem 20. April ein Treffen des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und des zu einem Staatsbesuch in Aserbaidschan weilenden Präsidenten der Kirgisischen Republik, Sadyr Dschaparow, in einem erweiterten Format stattgefunden, teilte AZERTAC mit.