Präsidenten von Aserbaidschan und der Türkei machen sich mit Arbeit vertraut, die im Rahmen des Projekts “Smart Village“ in Zangilan Region geleistet werden

Zangilan, 26. Oktober, AZERTAC

Am Dienstag, dem 26. Oktober haben sich der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und der zu einem Staatsbesuch in Aserbaidschan weilende Präsident der Republik Türkei Recep Tayyip Erdogan mit den Arbeiten vertraut gemacht, die im Rahmen des Projekts “Smart Village“ im Dorf Aghali in der von der armenischen Okkupation befreiten Region Zangilan/Sängilan geleistet werden.

Der aserbaidschanische Landwirtschaftsminister Inam Karimov informierte die Staatschefs über die geleisteten Arbeiten.