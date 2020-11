Präsidentenberater: Alle Kirchen und Moscheen in aus Okkupation befreiten Gebieten werden restauriert

Baku, 7. November, AZERTAC

Alle Kirchen und Moscheen in den aus der armenischen Okkuation befreiten historischen aserbaidschanischen Gebieten werden restauriert werden.

Darüber schrieb der aserbaidschanische Präsidentenberater, Hikmet Hajiyev, auf Twitter, wie AZERTAC berichtete.

"Die Kirche der Heiligen Jungfrau Maria aus dem 12. Jahrhundert in der Region Gabala (deutsch Gäbälä) wurde vollständig restauriert und der christlichen Gemeinde in Aserbaidschan zur Nützung übergeben. Die Restaurierungsarbeiten an der Kirche wurden vor einiger Zeit von der Heydar Aliyev-Stiftung begonnen. Alle Kirchen und Moscheen in den aus der Besatzung befreiten aserbaidschanischen Regionen werden auch restauriert werden", so Hikmet Hajiyev.