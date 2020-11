Präsidentenberater: Armenien investierte kräftig in militärische Infrastruktur, um Okkupation fortzusetzen

Baku, 23. November, AZERTAC

Der in Aserbaidschan akkreditierte diplomatische Korps besuchte in einer der stärksten militärischen Positionen in der Region Füsuli, die aus der armenischen Besatzung befreit wurde. Sie griffen die aserbaidschanische Zivilbevölkerung im Wesentlichen von dieser Position aus an.

Darüber schrieb der aserbaidschanische Präsidentenberater Hikmet Hajiyev auf Twitter, wie AZERTAC berichtete.

Armenien investierte in die kräftig in die Schaffung dieser unnötigen militärischen Infrastruktur, um die Besatzung fortzusetzen, schrieb er weiter.