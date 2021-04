Präsidentenberater Hikmat Hajiyev trifft ungarischen Staatssekretär für Sicherheitspolitik

Baku, 10. April, AZERTAC

Am Samstag, dem 10. April ist Hikmat Hajiyev, Präsidentenberater mit dem Staatssekretär für Sicherheitspolitik Ungarns Peter Sztaray zusammengetroffen, der zu einem Besuch in Baku weilt, um an der dritten Sitzung des Türkischen Kooperationsrates teilzunehmen.

Bei dem Treffen wurden die Fragen der bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Ungarn, die Zusammenarbeit im Rahmen des Türkischen Rates sowie die Aussichten für die Ausweitung dieser Kooperatonsbeziehungen erörtert. Die Seiten wiesen darauf hin, es bestehe großes Potenzial für die weitefe Stärkung der strategischen Partnerschaft und Zusammenarbeit in verschiednen Bereichen.