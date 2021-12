Präsidentenberater: Unser Hauptziel ist es, dauerhaften Frieden zu gewährleisten

Baku, 2. Dezember, AZERTAC

Unser Hauptziel ist es, dauerhaften Frieden zu gewährleisten.

Das sagte der aserbaidschanische Präsidentenberater Hikmet Hajiyev am Donnerstag, dem 2. Dezember beim Forum der globalen Kampagne “Frieden für Kultur“ in Baku an der ADA Universität, berichtete AZERTAC

Er sagte: “Präsident Ilham Aliyev wollte das Problem friedlich lösen. Unser Hauptziel ist es, dauerhaften Frieden zu gewährleisten.

Wir wollen ein Ökosystem schaffen, das uns unterschiedliche Formate der Zusammenarbeit bieten kann. Die Verkehrsverbindungen und Handelswege im Südkaukasus können wiedereröffnet werden“.

Was den aktuellen Zustand des Kulturerbes in den von der armenischen Besatzung befreiten aserbaidschanischen Gebieten anbelangt, sagte Hikmet Hadjiyev, dass dort fast alle Kulturdenkmäler während der Zeit der Besatzung zerstört wurden.