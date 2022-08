Präsidialerlaß: 10 Millionen Manat für Straßenbau in Ujar Region bereitgestellt

Baku, 1. August, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, gab am Montag, dem 1. August einen Erlass über den Bau einer von Automobilstraßen in der Ujar Region heraus, wie AZERTAC mitteilte.

Nach dem Erlass wurden für den Abschluss der Bauarbeiten an der Straße Mussulli–Taza Schilyan–Barghuschad–Baghban–Yukhari Schilyan–Boyat–Gazyan der Agentur für Automobilstraßen 10 Millionen Manat bereitgestellt.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass in der Hauptstadt und den Regionen sowie in den von der armenischen Okkupation befreiten Gebieten des Landes die Arbeiten in Richtung der weiteren Verbesserung des Straßennetzes des Landes fortgesetzt werden. Darüber hinaus werden neue Autobahnen gebaut.