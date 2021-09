Präsidialerlass: Geldmittel für Verbesserung der Wasserversorgung in sieben weiteren Regionen des Landes bereitgestellt

Baku, 6. September, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev unterzeichnete ein Dekret über zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserversorgung der Bevölkerung und Ackerflächen in einer Reihe von Regionen Aserbaidschans. Nach diesem Präsidialerlass sollen in den 20 Siedlungen in den Regionen Agdasch, Aghsu, Ismayilli, Gabala, Gobustan, Oghuz und Schamachi 20 weitere artesische Brunnen entworfen und gebohrt werden, berichtete AZERTAC.

Für diesen Zweck wurden der Offenen Aktiengesellschaft für Melioration und Wasserwirtschaft 1,4 Millionen Manat bereitgestellt.