Präsidialpalast: Bau des Sportpalastes in Ganja wird fortgesetzt

Baku, 25. Juni, AZERTAC

In der Stadt Ganja wird ein neuer Sportpalast gebaut. Präsident Ilham Aliyev gab am Mittwoch eine Verfügung über zusätzliche Maßnahmen zur Fortsetzung des Baus des Sportpalastes in der Stadt Ganja heraus, wie AZERTAC berichtete.

Für diesen Zweck stellte man der Exekutive der Staddt Ganja 3 Millionen Manat (ca. 1,9 Mio. Euro) bereit, wie AZERTAC berichtete.