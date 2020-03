Baku, 10. März, AZERTAC

Saudi-Arabien, der weltgrößte Ölexporteur, leitet einen Preiskampf am Ölmarkt ein. Das Land hat die Preise für sein Rohöl so stark wie seit mehr als 30 Jahren nicht mehr gesenkt. Der staatliche Energieriese Saudi Aramco bietet beispiellose Rabatte in Asien, Europa und den USA an, um Raffinerien zur Verwendung von saudischem Rohöl zu bewegen. Zugleich kündigte das Königreich an, seinen Ölausstoß von April an massiv auszuweiten, sogar die bisherige Rekordmarke von zwölf Millionen Barrel am Tag könnte übertroffen werden.