Premierminister Ali Asadov trifft BP-Delegation

Baku, 27. Oktober, AZERTAC

Der Premierminister der Republik Aserbaidschan Ali Asadov traf mit Gordon Birrell, COO (operativer Geschäftsführer) für Förderung, Transformation und Kohlenstoff, Gordon Birrell, und dem BP-Regionalpräsidenten für Aserbaidschan, Georgien und die Türkei, Gary Jones, zusammen.

Beim Treffen äußerte man sich zufrieden über eine langjährige Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und BP und erörterte man die Perspektiven für die Entwicklung der Zusammenarbeit.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Ministerkabinetts gegenüber AZERTAC wurde bei dem Treffen die Bedeutung der von BP in Aserbaidschan durchgeführten Projekte und die Beteiligung des Unternehmens am Projekt zur Schaffung einer grünen Energiezone in den befreiten Gebieten hervorgehoben.