Premierminister Ali Asadov trifft Präsident von Kasachstan in Astana

Baku, 28. Oktober, AZERTAC

Am Freitag, dem 28. Oktober ist der zu einem Arbeitsbesuch in Astana weilende Premierminister der Republik Aserbaidschan, Ali Asadov, im Rahmen seiner Teilnahme an Sitzung des Rates der GUS-Regierungschefs mit dem kasachischen Präsidenten, Kassym-Schomart Tokajew, zusammengetroffen, wie der Pressedienst des Ministerkabinetts der Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.