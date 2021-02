Premierminister Ali Asadov trifft türkischen Vizepräsidenten Fuat Oktay VIDEO

Ankara, 18. Februar, AZERTAC

Am 18. Februar fand im Palast des türkischen Präsidenten offizieller Empfang des zu einem Staatsbesuch in der brüderlichen Türkei weilenden Premierministers von Aserbaidschan Ali Asadov statt, wie das AZERTAC-Büro in Ankara berichtete.

Der Vizepräsident der Republik Türkei, Fuat Oktay, nahm den Premierminister der Republik Aserbaidschan, Ali Asadov, in Empfang.

Anschließend fand ein Treffen zwischen dem Premierminister und dem Vizepräsidenten statt.