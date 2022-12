Premierminister Asadov lernt Verwaltungsgebäude von SOCAR in Georgien kennen

Baku, 16. Dezember, AZERTAC

Im Rahmen seines offiziellen Besuchs in Tbilissi lernte der Premierminister der Republik Aserbaidschan Ali Asadov am Freitag, dem 16. Dezember das Verwaltungsgebäude der Vertretung der staatlichen aserbaidschanischen Energiegesellschaft (SOCAR) in Georgien kennen.

Man informierte den Premierminister und ihn begleitende Delegationsmitglieder über die Tätigkeit der Vertretung des Ölkonzerns in Georgien.