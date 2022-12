Premierminister Asadov trifft georgischen Parlamentssprecher in Tbilissi

Baku, 15. Dezember, AZERTAC

Der zu einem offiziellen Besuch in Tbilissi weilende Premierminister der Republik Aserbaidschan, Ali Asadov, hat sich am Donnerstag, dem 15. Dezember mit dem georgischen Parlamentssprecher, Shalva Papuashvili, getroffen.

Die Seiten sprachen bei dem Treffen die erfolgreiche Entwicklung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Georgien in verschiedenen Bereichen sowie auf den Gebieten Wirtschaft, Energie, Transport und Kultur und in humanitärer Sphäre an, wie der Pressedienst des Ministerkabinetts der Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.

Zudem wurde die wichtige Rolle der Parlamente bei der Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Georgien hervorgehoben. Man äußerte sich lobend über enge Kontakten der Freundschaftsgruppen in den gesetzgebenden Körperschaften beider Länder.

Im Laufe des Gesprächs fand ein Meinungsaustausch über die Perspektiven für bilaterale Beziehungen und andere Themen von beiderseitigem Interesse statt.

Premierminister Asadov trug sich ins Buch der Ehrengäste des georgischen Parlaments ein.