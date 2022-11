Premierminister Aserbaidschans begrüßt türkischen Vizepräsidenten am internationalen Flughafen Füsuli

Baku, 5. November, AZERTAC

Der zu einem Besuch in Aserbaidschan weilende türkische Vizepräsident der Republik Türkiye, Fuat Oktay, lernte im Rahmen seines Besuchs in Aserbaidschan den internationalen Flughafen in der von der armenischen Besatzung befreiten Region Füsuli.

Auf dem Flughafen wurde Fuat Oktay vom Premierminister der Republik Aserbaidschan, Ali Asadov, begrüßt.

Nachdem sie sich mit dem internationalen Flughafen Füsuli bekannt gemacht hatten, brachen sie in die Stadt Schuscha auf.