Prensa Latina und AZERTAC unterzeichnen Kooperationsabkommen  VIDEO

Beide Agenturen werden Nachrichten aus Aserbaidschan und Kuba austauschen

Baku, 26. Oktober, AZERTAC

Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur (AZERTAC) und die Kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina (PL) haben am 26. Oktober ein Memorandum über die Zusammenarbeit unterzeichnet.

Die Vereinbarung wurde vom Vorstandsvorsitzenden AZERTAC, Aslan Aslanov, und dem Chefredakteur von der PL, Orlando Oramas León, unterschrieben. Das Memorandum sieht den Austausch von Informationen und Erfahrungen zwischen den beiden Agenturen vor. Die beiden Agenturen werden die gegenseitige Verbreitung von Nachrichten aus Aserbaidschan und Kuba in Englisch und Spanisch fördern.

Bei einem Treffen in der AZERTAC sagte der Vorstandsvorsitzende von AZERTAC, Aslan Aslanov, dass dieses Dokument dazu dienen wird, objektive Informationen über befreundete Länder - Aserbaidschan und Kuba zu verbreiten sowie die Freundschaft zwischen den beiden befreundeten Völker weiter zu vertiefen.

Prensa Latina (kurz PL) ist eine kubanische Nachrichtenagentur. Der rechtliche Name lautet: Agencia Informativa Latinoamericana S.A. Sie wurde 1959, nach der kubanischen Revolution auf Initiative Ernesto Che Guevaras gegründet. Gründer und erster Direktor war der argentinische Journalist Jorge Ricardo Masetti. Zum Gründerstamm der Journalisten gehörten unter anderen Gabriel García Márquez, Rodolfo Walsh, Rogelio García Lupo und Carlos María Gutiérrez. Die Agentur verbreitet die Nachrichten in fünf Sprachen: Spanisch, Englisch, Russisch, Italienisch und Portugiesisch. Die Korrespondenzbüros der PL sind in 30 Ländern tätig. Aus dieser Sicht wird die Zusammenarbeit von der AZERTAC mit der PL einen Impuls zu einer weiten Verbreitung von Informationen über Aserbaidschan in den spanischsprachigen Ländern Lateinamerikas geben.

Orlando Oramas León sagte seinerseits, dass die PL an einer engen Zusammenarbeit mit AZERTAC interessiert ist, die eine 100-jährige Geschichte hat. Sie haben lange die Unterzeichnung dieses Kooperationsabkommens erwartet, sagte, der kubanische Gast. Der Chefredakteur wies darauf hin, dass diese Zusammenarbeit, deren Grundstein heute gelegt wird, ihren gewissen Beitrag zum Austausch von zuverlässigen Informationen über beide Länder leisten wird.

Bei dem Treffen ging es auch um den Vorsitz von AZERTAC im Weltkongress der Nachrichtenagenturen und in der Organisation von Nachrichtenagenturen der UNESCO-Staaten in der Asien-Pazifik-Region (OANA). Man betonte auch die Bedeutung eines Erfahrungsaustauschs auf diesem Gebiet. Darüber hinaus wurde die Bedeutung des in Baku stattfindenden XVIII. Gipfels der Bewegung der Blockfreien Staaten hervorgehoben.

Dann beantwortete Orlando Oramas León die Fragen von Treffensteilnehmern.