Pressetag: Internationales Medienforum in Schuscha VIDEO

Schuscha, 22. Juli, AZERTAC

In der Kulturhauptstadt Aserbaidschans Schuscha findet das Internationale Medienforum zum Thema ”Globale Trends in den Medien, neue Herausforderungen“, das auf Initiative der Agentur für Medienentwicklung anlässlich des Nationalen Pressetages organisiert wurde.

Die Veranstaltung begann mit der Intonierung der Nationalhymne der Republik Aserbaidschan. Dann gedachte man des Nationalleaders des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev und der für die Freiheit und Wiederherstellung der territorialen Integrität Aserbaidschans gestorbenen Soldaten.

Anschließend verlas Hikmet Hajiyev, Assistent des Präsidenten und Leiter der Abteilung für Außenpolitik in der Präsidialverwaltung, die Glückwunschbotschaft, die der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, anlässlich des Nationalen Pressetages am 22. Juli an die Vertreter der aserbaidschanischen Medien richtete.

Dann wurde ein Video, das anlässlich des 147. Jubiläums der aserbaidschanischen Presse gedreht wurde.

Am Forum nehmen aserbaidschanische und ausländische Medienvertreter, Experten und Beamten teil