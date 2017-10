Professioneller Kickboxer Khayal Ahmadov bestreitet seinen nächsten Kampf in Deutschland

Baku, 4. Oktober, AZERTAC

Mitglied des aserbaidschanischen Kickbox-Verbandes, Gewinner mehrerer internationaler Wettbewerbe, professioneller Kickboxer Khayal Ahmadov wird seinen nächsten Kampf am 7. Oktober in der deutschen Stadt Bochum bestreiten, wie der Athlet gegenüber der Nachrichtenagentur AZERCAC erklärte. Der professionelle Kickboxer sagte zudem, dass er derzeit in der Türkei trainiert.

"Ich werde gegen Kevin Keith fighten. Mein Gegner ist ein starker Athlet. Deshalb bereite ich mich sehr ernsthaft für diesen Fight vor. Ich setze mein Training in der Türkei fort. Ich glaube, dass ich gewinnen, und mich unsere dreifarbige Fahne umhängen werde. Ich halte es für den größten Stolz für einen Athleten", sagte Kh. Ahmadov.