Professorin Eva-Maria Auch: Region entwickelt sich, und wenn Armenien sich entwickeln will, muss es Zusammenarbeit zustimmen

Baku, 13. April, AZERTAC

Das heutige Treffen mit dem Präsidenten von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, war sehr interessant. Das Staatsoberhaupt führte einen produktiven Meinungsaustausch mit Experten aus verschiedenen Ländern aus, beantwortete ihre Fragen. Der Präsident beantwortete alle Fragen sehr aufrichtig und offen. Präsident Ilham Aliyev machte nicht nur auf die Zukunft von Karabach aufmerksam, sondern auch auf die Zukunft der gesamten Region. Er lud Armenien, Georgien und die internationale Gemeinschaft ein, sich an der Schaffung eines nachhaltigen Friedens in der Region zu beteiligen.

AZERTAC zufolge sagte dies in ihrem Interview mit der Nachrichtenagentur Professorin Eva Maria Auch, Leiterin der Abteilung für Geschichte Aserbaidschans an der Humboldt-Universität zu Berlin, als sie im Rahmen ihres Besuchs in Aserbaidschan den in Baku neu eröffneten Park “Kriegsbeuten” kennenlernte.

"Beide Länder handeln immer noch auf der Grundlage der Moskauer Erklärung. Der nächste Schritt sollte ein Friedensabkommen sein. Dies wird auf Zusammenarbeit beruhen. "Wir hoffen, dass die Diasporen in Armenien und im Ausland verstehen, dass sich die Region entwickelt, und wenn Armenien sich entwickeln will, muss es einer Zusammenarbeit zustimmen", so Professorin Eva-Maria Auch.