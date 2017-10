Putin: Wir sind sehr besorgt um Spanien

Moskau, 3. Oktober, AZERTAC

Der russische Präsident Wladimir Putin hat zum illegalen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien gesagt, dass sie sehr besorgt um Spanien sind. Putin vermerkte bei der Zeremonie der Überreichung der Beglaubigungsschreiben neuer Botschafter von 20 Staaten, darunter des neuen US-Botschafters Jon Huntsman zum Referendum, bei dem 90 Prozent der Bevölkerung von Katalonien für Unabhängigkeit gestimmt haben, folgendes: “Ich möchte kein Hehl daraus machen, und zwar sind wir sehr besorgt um Spanien. Natürlich ist es eine innere Angelegenheit des spanischen Königsreichs. Wir hoffen, dass diese Krise überwunden wird.“

Die spanische Polizei versuchte das Referendum am Sonntag zu verhindern und feuerte mit Gummigeschossen auf Wähler. Die katalanischen Behörden meldeten über 840 Verletzte. Nach dem umstrittenen Unabhängigkeits-Referendum in Katalonien haben zahlreiche Gruppen zum Generalstreik in der spanischen Region aufgerufen. Damit wollen sie gegen die Polizeigewalt bei der Abstimmung protestieren.