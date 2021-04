Putin telefoniert mit Aliyev

Am 8. April hat der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin, mit dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, telefoniert.

Beim Telefonat diskutierten die Staatschefs die Situation um Berg-Karabach und die weitere Stabilisierung der Situation laut den Erklärungen der Präsidenten von Aserbaidschan, Russland und des armenischen Premierministers vom 10. November 2020 und dem 11. Januar 2021.

Die Präsidenten erörterten ausführlich die Arbeiten, die in Richtung der Gewährleistung von Frieden, Sicherheit und nachhaltiger sozioökonomischer Entwicklung der Region sowie die Wiederherstellung der Verkehrskommunikation. In diesem Zusammenhang wurden die Ergebnisse des hochrangigen Treffens Russland-Armenien am 7. April in Moskau angesprochen. Es wurde beschlossen, die Kontakte in verschiedenen Formaten zu intensivieren.