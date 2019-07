Qualifikationsturnier für Tokio 2020: Aserbaidschanische Frauen-Volleyballmannschaft reist heute Uberlândia

Baku, 30. Juli, AZERTAC

Die aserbaidschanische Frauen-Volleyballmannschaft hat ihre Vorbereitungen für das Qualifikationsturnier für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio abgeschlossen.

AZERTAC zufolge war die Nationalmannschaft in einem Trainingslager in der Stadt São Paulo Brasiliens. Hier hielt sie zwei Freundschaftsspiele mit dem örtlichen Klub “Esporte Pinheiros” ab und besiegte das erste Spiel mit 3:2. Beim zweiten Spiel unterlag unsere Mannschaft mit gleichem Ergebnis. Heute reisen aserbaidschanische Volleyballerinnen nach Uberlândia, wo das Qualifikationsturnier ausgetragen wird.

Die Mannschaft des Trainers Giovanni Caprara in der Gruppe D trifft beim ersten Spiel auf die Dominikanische Republik. Dieses Match wird am 1. August gespielt. Unsere Volleyballerinnen treffen am nächsten Tag auf Brasilien. Beim letzten Spiel der Gruppe wird die aserbaidschanische Mannschaft auf Kamerun treffen. Dieses Treffen findet am 3. August statt.

Insgesamt 24 Nationalmannschaften kämpfen um die Lizenz für die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio.