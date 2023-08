Raumfahrt: Indien ist auf dem Mond

Baku, 23. August, AZERTAC

Nur wenigen Nationen ist es bereits gelungen, auf dem Mond zu landen. Dazu gehört nun auch Indien – nach einem gescheiterten Versuch 2019. Am Mittwochnachmittag ist die Raumsonde auf dem Südpol des Mondes aufgesetzt. Nun will das Land die wenig bekannte Südseite des Mondes erkunden.

Wegen des Geländes galt die Landung als schwierig. Die Sonde soll zwei Wochen in Betrieb sein. Wissenschaftler erhoffen sich neue Erkenntnisse über die mineralische Zusammensetzung der Mondoberfläche. Das Eis in der Region könnte Treibstoff, Sauerstoff und Trinkwasser für künftige Raumfahrtmissionen liefern.

Indien ist nach den USA, Russland und China die vierte Nation, der eine Landung auf dem Mond gelungen ist. Zudem war es die erste Landung am Südpol des Mondes. In Indien löste der Erfolg großen Jubel aus. Für viele markiert er den Aufstieg Indiens zu einer Raumfahrtnation. „Indien ist auf dem Mond“, sagte der Chef der indischen Raumfahrtagentur, S. Somanath. „Dies ist ein Siegesschrei für das neue Indien“, meinte Ministerpräsident Modi, der die Mondlandung während des BRICS-Gipfels in Südafrika verfolgte.