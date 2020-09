Recep Tayyip Erdogan: Türkei stehe mit allen Mitteln und ganzem Herzen an Aserbaidschans Seite

Istanbul, 28. September, AZERTAC

Ich verurteile Armenien auf das Schärfste, weil es aserbaidschanische Gebiete angegriffen hat.

AZERTAC zufolge sagte das der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bei einem Symposium in Istanbul.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan forderte Armenien zum Rückzug der umkämpften Region auf. “Es ist nun an der Zeit, die Krise in der Region, die mit der Besetzung von Bergkarabach begonnen hat, zu beenden. Die Region wird erneut Frieden und Ruhe finden, wenn Armenien den von ihm besetzten aserbaidschanischen Boden sofort verlässt. Die Türkei stehe mit allen Mitteln und ganzem Herzen an Aserbaidschans Seite“, sagte Erdogan in Istanbul.

Seit 30 Jahren wurde nichts zur Lösung dieses Problems unternommen. Sowieso muss Aserbaidschan sein eigenes Problem selbst lösen, so Präsident Recep Tayyip Erdogan.