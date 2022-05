Rekonstruktionsarbeiten am Mehmandarovs Herrenhaus in Schuscha werden von Heydar Aliyev Stiftung durchgeführt VIDEO

Schuscha, 10. Mai, AZERTAC

Im Rahmen ihres Besuchs in der Stadt Schuscha machten sich Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva am Dienstag, dem 10. Mai mit den Rekonstruktionsarbeiten vertraut, die hier am Mehmandarovs Herrenhaus durchgeführt werden.

Der Berater des Präsidenten, Anar Alakbarov, informierte den Präsidenten und die First Lady über die geleisteten Arbeiten.

Man teilte ihnen mit, dass die Rekonstruktionsarbeiten am Mehmandarovs Herrenhaus von Heydar Aliyev Stiftung durchgeführt werden.

Die Armenier versuchten während der Zeit der Besatzung das historische Erbe von großen Persönlichkeiten Aserbaidschans zu zerstören, die jahrhundertelang in diesen Gebieten gelebt haben.

Das Mehmandarovs Herrenhaus ist eines von diesen historischen Baudenkmälern. Zum Komplex gehören eine Moschee, kleine und große Häuser.