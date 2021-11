Robert Sekuta: Wir werden keine Mühen scheuen, um Frieden zwischen Aserbaidschan und Armenien herzustellen

Baku, 6. November, AZERTAC

Im vierundvierzigtägigen Krieg befreite Aserbaidschan seine alten Gebiete von der Besatzung. Dadurch hat sich Aserbaidschan ein Mitspracherecht in diesen Gebieten verschafft.

Das sagte der ehemalige US-Botschafter in Aserbaidschan Robert Sekuta bei einer Podiumssitzung zum Thema “Südkaukasus: Perspektiven für regionale Entwicklung und Zusammenarbeit” im. Global Baku Forum, berichtete AZERTAC.

Es ist lobenswert, dass Aserbaidschan dazu geneigt sei, ein Friedensabkommen zu schließen, fügte der ehemalige US-Botschafter hinzu. Der 30 Jahre andaurende Konflikt hat zu feindlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschaner und Armeniern geführt. Wir werden keine Mühen scheuen, um Frieden zwischen Aserbaidschan und Armenien herzustellen. Wir müssen einen positiven Einfluss auf die Wiederbelebung dieses Prozesses ausüben.

Er fügte hinzu, dass Untersuchungen zeigen, dass der Südkaukasus weniger in die Welt integriert ist. Die Entwicklung der Region würde zur weiteren Stärkung von Frieden und Stabilität in der gesamten beitragen. Die Verhandlungen über die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern sollten weiter ausgebaut werden, so Robert Sekuta.