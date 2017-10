Roger Nkodo Dang: In Aserbaidschan bestehende Toleranz ist in keinem Land der Welt vorzufinden

Baku, 24. Oktober, AZERTAC

Die in Aserbaidschan bestehende Toleranz ist in keinem Land der Welt vorzufinden. Die historisch gewachsene Demokratie hat in Aserbaidschan reiche Traditionen. Die afrikanischen Länder unterstützen die territoriale Integrität Aserbaidschans und treten für die Beilegung regionaler Konflikte auf der Grundlage der Normen und Grundsätze des Völkerrechts ein. Auch das panafrikanische Parlament respektiert das Völkerrecht.

Wie die Nachrichtenagentur AZERTAC berichtet, sagte das der zu einem Besuch in Aserbaidschan weilenden Präsidenten des panafrikanischen Parlaments, Roger Nkodo Dang, bei einem Treffen mit dem aserbaidschanischen Parlamentssprecher Ogtay Asadov.

O. Asadov zeigte sich beim Gespräch zuversichtlich, dass der erste Besuch von Roger Nkodo Dang in Aserbaidschan ein erfolgreicher Beginn einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit sein wird. Er stellte fest, dass die Gäste im Rahmen des Besuches ausführliche Informationen über die reiche Geschichte, Vergangenheit des Landes, seine Fortschritte und Aussichten erhalten werden.

O. Asadov erinnerte daran, dass Aserbaidschan seine Unabhängigkeit seit 25 Jahren wiedererlangt hatte. Jedoch hat das Parlament des Landes reiche historische Traditionen. Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts wurde in Aserbaidschan die erste demokratische Republik in der muslimischen Welt gegründet. Unter den wichtigsten Errungenschaften des Parlamentes war die Ausweitung des Wahlrechts der Frauen. Mit der Einführung des Frauenwahlrechts war die Demokratische Republik Aserbaidschan nicht nur der erste mehrheitlich muslimische Staat, der Frauen die gleichen politischen Rechte gab wie Männern sondern einer der ersten Staaten weltweit, fügte er hinzu.

Obwohl Aserbaidschan 70 Jahre im Bestande von der Sowjetunion war, konnten wir unsere nationalen Werte und historischen Traditionen bewahren. Aserbaidschan, das noch zu dieser Zeit für sein Öl weltweit bekannt war, hat sich mit seinem nationalen Reichtum einen guten Ruf in der Welt erworben, sagte er.

Dank der Politik von Präsident Ilham Aliyev wandeln die Öleinnahmen in ein Humankapital um, sagte der aserbaidschanische Parlamentssprecher. O. Asadov gab den Gästen Informationen über großangelegte globale Projekte wie Öl- und Gaspipelines Baku-Tbilisi-Ceyhan, Baku-Tbilisi-Erzurum, TAP und TANAP und sagte, dass Aserbaidschan einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung dieser Projekte leistet, und die Energiekarte Europas verändern kann.

Im Laufe des Gespräches wurde hervorgehoben, dass in den 9 Ländern der Afrikanischen Union mit Hilfe der aserbaidschanischen AIDA Organisation das Sehenkönnen von mehr als 50.000 Menschen rehabilitiert sind.

“Wir beabsichtigen, in Zukunft mit afrikanischen Ländern im humanitären Bereich zusammenzuarbeiten. Aserbaidschan hat im Rahmen der Organisation für Islamische gute Beziehungen zu den 27 Ländern der Afrikanischen Union aufgenommen. Wir wollen, dass die Beziehungen auch auf der Ebene der Parlamente ausgebaut werden. Unsere Abgeordneten nehmen aktiv an verschiedenen internationalen Organisationen teil. Seit 2011 hat Aserbaidschan einen Beobachterstatus in der Afrikanischen Union. Wir wollen, dass wir solch einen Status auch im panafrikanischen Parlament haben“, sagte O. Asadov.

Der aserbaidschanische Parlamentssprecher sprach auch von dem armenisch-aserbaidschanischen Berg-Karabach Konflikt und seine negativen Auswirkungen auf die Entwicklung der Region und den schweren Folgen dieses Konfliktes. Er machte darauf aufmerksam, dass außer Aggressorland Armenien alle Weltstaaten die territoriale Integrität Aserbaidschans anerkennen und unterstützen. Wir sind für eine faire Lösung des Problems im Rahmen des Völkerrechts , so O. Asadov.

Roger Nkodo Dang begrüßte den Vorschlag der aserbaidschanischen Seite über die Erlangung eines Status im panafrikanischen Parlament und äußerte sich zuversichtlich, dass diese Frage bald seine Lösung finden wird. Der Gast sagte, dass er unter Berücksichtigung der positiven und großen Erfahrungen Bakus bei der Ausrichtung internationaler Veranstaltungen die Kandidatur Aserbaidschans bei der Ausrichtung der EXPO-25 in Baku unterstützen wird.

Die Seiten tauschten ihre Meinungen zu anderen Themen von beiderseitigem Interesse aus.