Rohstoffe: Ölpreise legen zu

Baku, 17. August, AZERTAC

Die Ölpreise legen an den Börsen zu, wie die Nachrichtenagentur AZERTAC berichtet.

Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 58,64 US-Dollar. Das waren 0,41 US-Dollar mehr als am Vortag.

An der New Yorker Börse NYMEX (New York Merchantile Exchange) stieg der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Sorte “Light“ um 0,40 US-Dollar auf 54,87 Dollar.