Rohstoffe: Ölpreise legen zu

Baku, 2. Dezember, AZERTAC

Die Ölpreise haben zugelegt, wie die Nachrichtenagentur AZERTAC berichtet.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stieg um 83 Cent auf 61,32 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Sorte Light stieg um 0,96 US-Dollar und kostete 56,13 US-Dollar.

Am Ölmarkt rückt die Förderpolitik der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und verbündeter Förderländer stärker in den Fokus. Vertreter der in der sogenannten Opec+ zusammengefassten Ölstaaten treffen sich ab Mittwoch zu einem zweitägigen Treffen, um über die Fördermenge zu beraten. Marktbeobachter rechnen aber nicht mit einer Empfehlung für eine weitergehende Förderkürzung.