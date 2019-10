Ronalda wird Cristiano zum sechsten Mal den Ballon D'Or gewinnen

Baku, 28. Oktober, AZERTAC

Am Montag verbreitet sich die News rasend schnell unter den Fußball-Experten. Angeblich steht der Gewinner des Ballon d’Or 2019 fest. Es ist Cristiano!

Das französische Magazin zeichnet traditionell den Gewinner des Goldenen Balls aus. Und Insider behaupten jetzt: Die Macher waren bereits bei Ronaldo in Turin, um ihm mitzuteilen, dass er im Dezember gewinnt! Was ist dran am Gerücht? Ja, es stimmt, dass die Redakteure von France Football bei CR7 waren. Aber für ein aktuelles Interview, das diese Woche erscheint. Doch es soll schon die Vorbereitung für Ronaldos sechsten Ballon d’Or im Dezember sein.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass 30 Spieler als Kandidat für den Goldenen Ball nominiert sind.

Zum fünften Mal nach 2008, 2013, 2014 und 2016 hat Cristiano Ronaldo den Ballon D'Or gewonnen. Die Auszeichnung als bester Fußballer der Welt wird seit 1956 von der französischen Fachzeitschrift "France Football" verliehen.