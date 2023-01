Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres

Baku, 1. Januar, AZERTAC

Das Jahr ist zu Ende gegangen. Das vergangene Jahr 2022 hat auch in der Geschichte Aserbaidschans einige Veränderungen mit sich gebracht. Trotz der globalen sozioökonomischen Krise wuchs die aserbaidschanische Wirtschaft im vergangenen Jahr um etwa 5 Prozent. Der Nichtölsektor verzeichnete ein Wachstum von mehr als 9 Prozent. Gleichzeitig erreichte unser Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr ein Rekordhoch von 130 Milliarden Manat. Dies ist eine historische Errungenschaft.

Wir haben unseren historischen Sieg, den wir vor zwei Jahren auf dem Schlachtfeld unter Führung des Oberbefehlshabers der Streitkräfte, Ilham Aliyev, errungen haben, auch auf politischer Ebene weiter gefestigt und gesichert. Alle Ziele wurden erreicht. Alle Aufgaben, die uns bevorstanden, wurden erfüllt. Aserbaidschan wurde noch stärker.

2022 wurden mehrere Militäroperationen durchgeführt, und diese Operationen bestätigten erneut das hohe Niveau unserer Kampffähigkeit. Die Operation “Farruch“, die Operation “Revanche“ sowie Zusammenstöße an der Grenze zwischen Aserbaidschan und Armenien im September führten zu unserem nächsten glorreichen Sieg. Bei Zusammenstößen an der Grenze konnte Aserbaidschan seine Positionen auf vielen strategisch wichtigen Höhen weiter stärken.

Am 26. August, viel früher als ursprünglich geplant, befreiten wir auch die Stadt Latschin und kehrten gleichzeitig in die Dörfer Zabuch und Sus des Bezirks Latschin zurück. In der Stadt Latschin werden bereits groß angelegte Bau- und Wiederaufbauarbeiten durchgeführt.

Auch im Dorf Aghali im Bezirk Zangilan/Sängilan ist in diesem Jahr wieder normales Alltagsleben eingekehrt. Das erste Projekt wurde umgesetzt, und die Bevölkerung von Zangilan ist in ihre Heimat zurückgekehrt. In den befreiten Gebieten wurde der zweite Flughafen eröffnet. Das Programm “Große Rückher“ wird erfolgreich umgesetzt. Im Zusammenhang mit der Eröffnung des Zangazur-Korridors werden umfangreiche Arbeiten durchgeführt.

2022-ein Jahr voller bedeutender Ereignisse. Lassen Sie uns einen kurzen Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres werfen.

5. Januar – Der Präsident der Republik Aserbaidscha Ilham Aliyev unterzeichnete einen Erlass über die Erklärung des Jahres 2022 zum "Jahr von Schuscha".

13. Januar – Im Palast Gulustan ist der Grundstein für das 240-MW-Windkraftwerk “Khizi-Absheron“ gelegt worden. Die Anlage soll in Aserbaidschan von ACWA Power aus dem Königreich Saudi-Arabien gebaut werden.

18. Januar – In Baku wurde ein Denkmal, das zum Andenken an den großen aserbaidschanischen Philanthropen und die Persönlichkeit des öffentlichen Lebens Hadschi Zeynalabdin Tagiyev errichtet wurde, mit Teilnahme des aserbaidschanische Präsidenten Ilham Aliyev feierlich enthüllt.

24. Januar – Der erste Reisebus Baku-Schuscha-Baku-Bus ist in Richtung Schuscha aufgebrochen.

2. Februar – In Baku fand ein Jugendforum statt, das dem 25. Jahrestag des aserbaidschanischen Jugendtages gewidmet ist.

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, nahm am Forum teil.

22. Februar –In Moskau unterzeichneten der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und der Präsident der Russischen Föderation Wladimir Putin eine Erklärung über die “Alliierte Interaktion zwischen der Republik Aserbaidschan und der Russischen Föderation“.

20. März – In der Siedlung Sugovuschan in der Region Terter ist Truppenteil “N” eröffnet worden.

An der Eröffnungseier nahmen im Rahmen ihres Besuchs in der Siedlung Sugovuschan der aserbaidschanische Präsident, Oberbefehlshaber der Streitkräfte Ilham Aliyev und seine Ehegattin Mehriban Aliyeva teil.

2. April – Auf dem Campus der ADA-Universität in Baku fand der Grundstein für eine Italienisch-Aserbaidschanische Universität auf Initiative von Präsident Ilham Aliyev statt.

22.- 23. April – In Schuscha fand der 5. Weltkongress der Aserbaidschaner statt. Am Kongress nahmen mehr als 400 Diaspora-Vertreter und Gäste aus 65 Ländern teil.

10. Mai – In der Stadt Schuscha ist eine digitale Steuerzentrale der Offenen AG “Azerischig” in Betrieb genommen worden.

Präsident Ilham Aliyev nahm ebenfalls an der Einweihung der Zentrale teil.

12. Mai – In der Kulturhauptstadt Aserbaidschans Schuscha fand das 5. Internationale Folklorefestival “Kharibulbul” statt.

17. Mai – Der Vorsitz in der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit ist von Pakistan an Aserbaidschan übergeben worden.

23. Mai – Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, unterzeichnete einen Erlass über die “Bildung einer Staatskommission für Grenzdelimitation zwischen Aserbaidschan und Armenien zwischen der Republik Aserbaidschan und der Republik Armenien“.

26. Mai – Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva legten den Grundstein für die Haltestelle “Soltanli“ der Horadiz-Aghband-Eisenbahnlinie im Rayon Jabrayil.

Nach dem Bauprojekt sollen 9 Stationen (Horadiz, Marjanli, Mahmudlu, Soltanli, Gumlag, Hakari, Minjivan, Bartaz, Aghband), 3 Tunnels, 41 Brücken sowie 7 Überführungen gebaut, etwa 300 künstliche technische Geräte installiert werden. Etwa 85 Kilometer langer Abschnitt der Bahnstrecke wurde von Minen geräumt. Die Minenräumung ist im Gange. Der 60 Kilometer lange Abschnitt der Bahnstrecke inklusive Nebenstraßen ist fertig gebaut. In dieser Entfernung verkehren Güterzüge.

26. – 29. Mai – In der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku startete das Festival der Luft- und Raumfahrt und Technologie “TECHNOFEST Aserbaidschan“.

Im Rahmen des Festivals finden 8 technologische Wettbewerbe und 3 internationale Veranstaltungen statt. Sie ermöglichen jungen Menschen, ihre Fähigkeiten in unbemannten Luftfahrzeugen, Robotik, Satellitenmodellierung und anderen Bereichen unter Beweis stellen. Jugendliche aus 52 Regionen Aserbaidschans und 40 Regionen der Türkei haben sich für die Teilnahme am Festival angemeldet.

28. Mai – Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und der zu einem Arbeitsbesuch in Aserbaidschan weilenden Präsident der Republik Türkei, Recep Tayyip Erdogan, nahmen am Festival “TEKHNOFEST Aserbaidschan“ in Baku teil.

1. - 3. Juni – In der aserbaidschanischen Hauptstadt fand die Baku Energie-Woche (“Baku Energy Week”) statt. Im Rahmen dieser Energie-Woche organisierte man drei große Veranstaltungen– die 27. Internationale Fachmesse "Caspian Oil & Gas", die 10. Internationale Ausstellung für Energie und erneuerbare Energien und das Baku Energie-Forum parallel.

10. - 12. Juni –In Baku startete den sechsten Formel-1-Grand-Prix von Aserbaidschan.

29. Juni – In Aschgabat fand der 6. Gipfel der fünf Anrainerstaaten um das Kaspische Meer statt.

Der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, nahm am Gipfel teil.

30. Juni – Im Heydar Aliyev Zentrum in Baku fand die Konferenz des Parlamentarischen Netzwerks der Bewegung der Blockfreien Staaten statt.

Im Rahmen der Konferenz verabschiedete man die “Erklärung von Baku“ und das ”Statut der Geschäftsordnung des Parlamentarischen Netzwerks der Blockfreien Bewegung“.

18. Juli – Aserbaidschan und die Europäische Union unterzeichneten in Baku eine “Absichtserklärung über strategische Partnerschaft im Energiebereich zwischen der Europäischen Union und der Republik Aserbaidschan“. Das Dokument wurde vom Präsidenten der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unterschrieben.

19. Juli – Nach Verlauf von fast 30 Jahren kehrten die Bewohner des Dorfes Agali der Region Zangilan/Sängilan in ihr Heimatland zurück.

3. August – Aserbaidschanische Armee führte Operation “Rache“ durch. Bei der von Einheiten der aserbaidschanischen Armee durchgeführten Gegenoperation “Rache“ wurden die Höhen von Girkhgyz, Sarybaba und eine Reihe von anderen strategisch wichtigen Höhen entlang des Karabach-Kamms des Kleinen Kaukasus unter Kontrolle gebracht.

6. August – Der Berg Buzdukh (Buzduch) und eine Reihe umliegender Höhen sind unter Kontrolle der aserbaidschanischen Armee gebracht worden.

10. August – Im türkischen Konya fand die Eröffnungsveranstaltung der 5. Ausgabe der Islamischen Spiele der Solidarität statt. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev und seine Ehefrau Mehriban Aliyeva nahmen ebenfals an der Veranstaltung teil.

17. August –Im Küstenpark am Kaspischen Meer ist ein Denkmal des weltberühmten Sängers Muslim Magomaev enthüllt worden.

26. August – Der Präsident, Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Ilham Aliyev, hisste die Nationalflagge Aserbaidschans in der Stadt Latschin.

Die aserbaidschanische Armee brachte die Stadt Latschin voll unter ihre Kontrolle.

6. September – Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, besuchte die 4. Aserbaidschanische Internationale Verteidigungsausstellung “ADEX“ und die 13. Internationale Ausstellung “Securex Caspian“ für innere Sicherheit, Schutz und Rettung.

12. September – Einheiten der armenischen Streitkräfte haben in den Nachtstunden eine groß angelegte Provokation in Richtung der Regionen Daschkasan, Kelbadschar und Latschin an der aserbaidschanisch-armenischen Staatsgrenze begangen.

Armenien hat im Schutze der Dunkelheit und unter Nutzung des bergigen Geländes der Gegend Diversionsgruppen eingeschleust, Gelände zwischen den Stellungen von Einheiten der aserbaidschanischen Armee in verschiedenen Richtungen und sowie die Versorgungsstraßen der Aserbaidschanischen Armee zu verminen.

Aserbaidschanische Einheiten haben dringende Gegenmaßnahmen ergriffen, um diese Provokationen der armenischen Seite zu verhindern. Daraufhin kam es zu einem Gefecht.

Einige Stellungen, Unterstände und Stützpunkte der aserbaidschanischen Armee auf dem Territorium der Regionen Daschkasan, Kelbadschar und Latschin wurden von Einheiten der armenischen Streitkräfte in Richtung der Siedlungen Basarkechar, Istisu, Garakilsa und Gorus mit verschiedenen Waffen und Mörsern befeuert. Es gibt Verluste auf der aserbaidschanischen Seite. Militärische Infrastruktur wurde beschädigt.

21. September –In der Stadt Latschin fand der Grundsteinlegung für ein 110/35/10-Kilovolt Umspannwerk statt.

29. September – 2023 erklärte in Aserbaidschan zum ”Jahr des Heydar Aliyev“.

1. Oktober – In Sofia fand die Eröffnungszeremonie der Gaspipeline Interconnector Greece-Bulgaria (IGB) statt. Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev nahm an der Zeremonie teil.

5. Oktober –In der von der armenischen Besatzung befreiten Region Agdam begann das National Urban Forum zum Thema "Nachhaltige Entwicklungsziele und “Agenda neuer Stadt“ – als führende Kraft für Wiederaufbau und Rekonstruktion in der Nachkriegszeit“ seine Arbeit.

20. Oktober – Mit Teilnahme des Präsidenten der Republik Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, und des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev fand Eröffnungszeremonie des internationalen Flughafens Zangilan statt.

1. November – Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev ist auf Einladung des Präsidenten der Demokratischen Volksrepublik Algerien in diesem Land eingetroffen, um als Ehrengast am 31. Gipfeltreffen der Liga der Arabischen Staaten teilzunehmen.

5. - 6. Dezember – In der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku sowie in den Regionen Astara, Jabrayil und Imishli fand mit Teilnahme der aserbaidschanisch-türkischen Militärangehöriger die gemeinsame Übung “Brüderliche Faust“ statt. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gratulierten den an den gemeinsamen Militärübungen teilgenommenen Militärangehörigen beider Brüderländer.

7. Dezember - Ein neuer Tanker namens “Akademiker Khoshbakht Yusifzade“ wurde mit Teilnahme von Präsident Ilham Aliyev im Betrieb gesetzt.

13. Dezember - Ein Stützgerüst wurde für die Ölplattform “Azeri-Zentral-Ost" im aserbaidschanischen Sektor des Kaspischen Meeres nach Fertigstellung vom Stapel gelassen. Der aserbaidschanische Präsident, Ilham Aliyev, nahm an der Zeremonie teil.

17. Dezember - In Bukarest fand eine Plenarsitzung zur Unterzeichnung eines “Abkommens für eine strategische Partnerschaft im Bereich der Entwicklung und Übertragung grüner Energie zwischen den Regierungen der Republik Aserbaidschan, Georgiens, Rumäniens und Ungarns“ statt. Das Dokument wurde von dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev, dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán und dem rumänischen Regierungschef Nicolae Ciucă, dem georgischen Premierminister Irakli Garibashvili und dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán unterzeichnet.

23. Dezember - Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev nahm an der Eröffnung des elektrischen Eisenbahndepots “Khojasen“ und der gleichnamigen Bahnstation der Metro Baku teil.

28. Dezember - Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, nahm an der Einweihungsfeier des DOST-Zentrums Nummer 5 im Stadtteil Khatai von Baku teil.