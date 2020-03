Rumäniens Ministerpräsident Ludovic Orban begibt sich in Quarantäne

Bukarest, 13. März, AZERTAC

Das Coronavirus schränkt auch Politiker ein. Seehofer bleibt nach einem Kontakt mit einem Corona-Verdachtsfall zuhause.

Der italienische EU-Kommissionspräsident Sassoli, der ehemalige iranische Außenminister, Ali-Akbar Velayati sowie die stellvertretende Parlamentssprecherin von Kirgisistan, Aida Kasimaliyeva, haben sich in Quarantäne begeben.

Wie das rumänische Büro von AZERTAC berichtete, begibt sich auch Rumäniens Ministerpräsident Ludovic Orban nach einem Kontakt mit einem mit dem Coronavirus infizierten Senator in Quarantäne. “Ich werde mich in Isolation begeben, meine Aufgaben aber weiter ausüben", sagte Orban. Der an der Spitze einer Interimsregierung stehende 56-Jährige soll nun ebenso wie alle Minister auf Covid-19 getestet werden.

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist nach eigenen Angaben negativ auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das berichtet Focus.de bezugnehmend auf mehrere brasilianische Medien. Bolsonaro hatte sich vor wenigen Tagen mit US-Präsident Donald Trump in dessen Golfclub in Mar-a-Lago in Florida getroffen. Das zuständige Krankenhaus und das Labor hätten ein negatives Testergebnis vorgelegt, hieß es am Freitag in einem Eintrag auf der Facebookseite des Staatschefs.