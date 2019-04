Rund 60 ausländische Diplomaten besuchen Schamachi-Region

Baku, 19. April, AZERTAC

Am 19. April sind die Leiter der diplomatischen Vertretungen ausländischer Staaten in der Republik Aserbaidschan in der Region Schamachi angekommen.

Rund 60 ausländische Diplomaten nehmen an dem Besuch teil, berichtet regionaler Korrespondent von AZERTAC.

Ziel der Reise ist es, die sozioökonomische Entwicklung und die touristische Infrastruktur der Schamachi-Region näher kennen zu lernen.

Der Besuch wird gemeinsam vom Präsidialamt der Republik Aserbaidschan, dem Außenministerium und Heydar Aliyev Center organisiert.