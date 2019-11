Russen wählen häufiger Naftalan für Erholung im Herbst

Baku, 20. November, AZERTAC

Russen wählen häufiger Belarus und Aserbaidschan unter den GUS-Staaten für die Erholung im Herbst. Das berichtet die Nachrichtenagentur AZERTAC unter Berufung auf die Angaben des Portals TurStat. Das touristische Portal TurStat präsentierte das Ranking der Kurorte der GUS-Länder für die Erholung im Herbst, wonach russische Touristen ihren Urlaub in Belarus, Aserbaidschan, Kasachstan und Moldau häufiger verbringen. Zu den Top 4 gehören im Herbst dieses Jahres die Kurorte am See Narotsch in Belarus, Naftalan in Aserbaischan, Burabai in Kasachstan und Călărași in der Republik Moldau. Nach Angaben der Agentur erholen die Russen in den GUS-Staaten im Herbst von 10 bis 14 Tage. Aufenthalt, Verpflegung und Behandlung sind von 3 bis zu 3,5 Tsd. RUR pro Tag.