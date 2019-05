Russische Delegation besucht Grabmal von Nationalleader und ehrt Gedenken von Märtyrern

Baku, 24. Mai, AZERTAC

Eine Delegation um den Minister für Arbeit und sozialen Schutz der Russischen Föderation, Maxim Topilin, weilt zu einem Besuch in Aserbaidschan. Die russischen Gäste haben heute während ihres Aufenthalts in Aserbaidschan die Ehrenallee in Baku besucht, wo sie das Andenken von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev geehrt und an seinem Grabmal frische Blumen niedergelegt haben, wie AZERTAC berichtete.

Die russischen Gäste gedachten hier auch der hervorragenden aserbaidschanischen Ophthalmologin, Akademikerin Zarifa Aliyeva und legten an ihrem Grabmal Blumen nieder.

Die russische Delegation besuchte dann die Märtyrerallee, wo sie das Gedenken von tapferen Söhnen des aserbaidschanischen Volkes ehrte, die ihr Leben für die Freiheit und territoriale Integrität ihres Landes hingegeben haben. Die Gäste legten rote Nelken an ihren Grabmalen nieder.

Ziel des Besuchs der russischen Delegation in Aserbaidschan ist es, die Möglichkeiten für die Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in den Bereichen Arbeit, Beschäftigung und sozialer Schutz zu erörtern.