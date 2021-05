Russische Fluggesellschaft wird Flüge von Orenburg nach Baku durchführen

Moskau, 24. Mai, AZERTAC

Die russische Airlines Nordwind fliegt ab dem 3. Juni Flüge von Orenburg (Russland) nach Baku durchführen.

Das geht aus einem Bericht des Pressedienstes des Flughafens Orenburg, wie das russische Büro von AZERTAC berichtete.

Nordwind wird regelmäßige Flüge auf der Strecke Orenburg-Baku-Orenburg durchführen. Der Flugtag ist Freitag. Zum Einsatz kommen die Flugzeuge “Embraer E-Jet“.

Die Maschine startet im Flughafen Orenburg jeweils um 1:30 Uhr Ortszeit und landet um 2:50 Uhr Ortszeit in Baku. Start in Baku um 4:20 Uhr Ortszeit und Anflug um 7:40 Uhr Ortszeit in Orenburg.