Russische Politikwissenschaftlerin: Umsiedlung von Armeniern im Libanon in die besetzten Gebiete Aserbaidschans ist ein demografischer Aggressionsakt

Moskau, 1. September, AZERTAC

Die Umsiedlung der Armenier im Libanon in die armenisch besetzten Gebiete Aserbaidschans ist ein demografischer Aggressionsakt der armenischen Seite.

Das erklärte Darya Grevtsova, stellvertretende Direktorin des Russischen Instituts für politische Studien gegenüber dem Moskauer Büro von AZERTAC.

Sie sagte: " Das ist dem armenischen Premier Paschinjan auf vielerlei Art nützlich, weil diese vertriebenen Armenier sowohl billige Arbeitskräfte für ihn, als auch zusätzliche Verteidiger jener Gebiete sind. Diese Worte gelten jedoch nicht für die Armenier, die sich in Berg-Karabach niederlassen wollen, weil sie darüber im unklaren sind, was sie am neuen Ort erwartet, und der Lebensstandard in Berg-Karabach viel niedriger ist als im Libanon. Es ist noch fraglich, ob die Armenier im Libanon nach Berg-Karabach umsiedeln wollen oder nicht, fügte sie hinzu.

Auch die einflussreiche Organisation OSZE sei darüber auf dem laufenden und widerspreche solchen Handlungen der armenischen Seite, so Darya Grevtsova.