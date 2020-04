Russisches Außenministerium: Russland erkennt Berg-Karabach als unabhängigen Staat nicht an

Moskau, 9. April AZERTAC

Russland erkennt Berg-Karabach als unabhängigen Staat nicht an.

Laut AZERTAC erklärte dies die offizielle Vertreterin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, bei einem Briefing in Moskau. Was die sogenannten "Präsidentschafts-" und "Parlamentswahlen" in der armenische okkupierten Region Berg-Karabach und umliegenden Rayons betrifft, beantwortete sie folgendermaßen:

Bekanntermaßen gaben die Ko-Vorsitzenden der OSZE Minsker-Gruppe eine Erklärung zu diesen am 31. März in Berg-Karabach abgehaltenen "Wahlen" ab, und dieses Statement wurde auf der OSZE-Website veröffentlicht. Wir gehen davon aus, dass Wahlen für die Lebensfunktion der Bevölkerung wichtig seien. Gleichzeitig erkennt die Russische Föderation Berg-Karabach als unabhängigen Staat nicht an. Sein Status sollte auf dem politischen Verhandlungsweg bestimmt werden, und die OSZE Minsker-Gruppe befasst sich mit einer umfassenden Lösung des Problems. Gleichzeitig glauben wir nicht, dass der Verlauf seines Beilegungsprozesses in irgendeiner Weise von diesen "Wahlen" abhängt".