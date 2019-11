Russisches Außenministerium: Russland ist für Umsetzung weiterer humanitärer Maßnahmen zwischen Aserbaidschan und Armenien

Moskau, 28. November, AZERTAC

Russland ist für die Umsetzung weiterer humanitärer Maßnahmen zwischen Aserbaidschan und Armenien und die Vorbereitung der Bevölkerung im Rahmen der Regelung des Berg-Karabach-Konfliktes für den Frieden.

Wie das Moskauer Büro von AZERTAC berichtet, sagte dies die offizielle Vertreterin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, bei einem Briefing in Moskau.

Maria Zakharova sprach auch den am 17. und 21. November stattgefundenen Reiseaustausch zwischen Journalisten aus Aserbaidschan und Armenien an und sagte: “Auf Initiative des russischen Außenministers Sergej Lawrow haben sich die Außenminister von Armenien und Aserbaidschan bei einem Treffen zur Beilegung des Berg-Karabach-Konfliktes im April dieses Jahres in Moskau bereit erklärt, praktische Arbeiten an einer Reihe von humanitären Fragen aufzunehmen. Unter denen sind auch gegenseitige Besuche von Medienvertretern. Dies wurde beim letzten Gipfel in Wien im März vereinbart.

Wir glauben, dass solche humanitären Maßnahmen, die darauf abzielen, die Bevölkerung für den Frieden vorzubereiten, fortgesetzt werden sollten, und wir werden sie auf jeden Fall unterstützen. Wir halten es für möglich, dass auch das Schicksals von Personen, die im Gefängnis des Hoheitsgebiets der Parteien gefangen oder verwahrt gehalten werden, erleichtert werden. Darum geht es in der Moskauer Erklärung der Minister und Ko-Vorsitzenden der OSZE Minsker-Gruppe“.

M.Zakharova teilte auch mit, dass im Rahmen der Sitzung des Rates der Außenminister der OSZE, der in Bratislava stattfinden wird, die Beratungen von Ko-Vorsitzenden der Minsker Gruppe und dieser Organisation zur Beilegung des Berg-Karabach-Konflikts vorgesehen sind. "