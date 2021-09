Russland: Flugzeug vom Radar verschwunden

Moskau, 22. September, AZERTAC

Ein Flugzeug vom Typ An-26 mit sechs Menschen an Bord ist laut lokalen Notdiensten am Mittwoch in der Region Chabarowsk vom Radar verschwunden, teilte das russische Büro von AZERTAC mit.

Die Maschine soll laut einer Quelle in den Notdiensten einen technischen Flug unternommen haben, in dessen Rahmen Kommunikationsmittel geprüft werden sollten.

Das Zivilschutzministerium Russlands bestätigte das Verschwinden der An-26. Die Mitteilung, wonach die Maschine 38 Kilometer vom Flughafen Chabarowsk entfernt vom Radar verschwunden war, traf laut dem Ministerium um 11:45 Uhr (Moskauer Zeit) ein.

Als vorläufige Unfallursache gilt das schlechte Wetter.