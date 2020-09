Russland: Mehr als 6000 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden

Moskau, 21. September, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden sind 6196 weitere Menschen in Russland positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 1 109 595 erhöht. In den letzten Monaten lag die tägliche Infektion bei mehr als 5.000. Die Infektionszahlen haben in den letzten Tagen stark zugenommen.

Binnen 24 Stunden sind 71 Patienten an Covid-19 gestorben, 2616 weitere Patienten erholten sich wieder von der Lungenkrankheit, wie das russische Büro von AZERTAC berichtete.

Russland behandelt derzeit 178 133 aktive Kranke.

Nach den USA, Indien und Brasilien ist Russland mit den meisten Corona-Infektionen weltweit.